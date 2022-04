Apple MacBook Air 2022 : vers une sortie à la rentrée... avec une encoche inutile sur l'écran

D'après Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, le MacBook Air 2022 profiterait quoi qu'il en soit d'un écran légèrement plus grand que le modèle actuel (13,6 pouces, contre 13,3 pouces), notamment grâce à l'amincissement de ses bordures. On resterait toutefois sur une dalle LCD IPS. Pas de Mini-LED au menu donc, et pas de rafraîchissement 120 Hz non plus. Tout cela resterait exclusif aux MacBook Pro.

Selon les sources, le MacBook Air 2022 disposerait pour le reste d'une puce Apple M2 (qui pourrait intégrer jusqu'à 10 cœurs) ou d'une puce M1 améliorée. Les performances seraient donc bien au rendez-vous.