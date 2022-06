MacBook Air M2 : l'ouverture des précommandes est imminente !

Pour se démarquer de son prédécesseur, cet appareil opte pour un design beaucoup plus fin. Ce MacBook Air affiche notamment des courbes arrondies du plus bel effet. Mais les nouveautés ne sont pas uniquement d'ordre esthétique puisque la puce M2 est 20 % plus performante que la M1. On retrouve aussi une webcam 1080p intégrée via une encoche, quatre haut-parleurs au niveau de la charnière, un nouveau clavier Magic Keyboard ou encore une prise MagSafe.