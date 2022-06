Apple annonce (enfin) son nouveau MacBook Air : châssis hyper fin, puce M2... et encoche

On retrouve donc un châssis aux lignes un peu plus arrondies, décliné désormais en quatre coloris (Argent, Lumière stellaire, Gris sidéral, et Minuit), et posé sur quatre gros patins. Côté connectique, Apple installe une prise MagSafe sur la tranche gauche de son nouveau MacBook Air. Ce dernier reste par contre cantonné à deux ports USB-C Thunderbolt 4 et une prise Jack 3,5 mm.

Autre nouveauté : l'installation de quatre haut-parleurs au niveau de la charnière, entre le clavier et l'écran, mais aussi le passage à un nouveau clavier Magic Keyboard, proche de celui installé sur les derniers MacBook Pro. Héritage des modèles haut de gamme dont on se serait bien passé, l'encoche orne (si l'on peut dire) le haut de l'écran. À défaut de permettre une identification faciale via FaceID, elle offre au moins la place pour intégrer une webcam 1080p de meilleure qualité que par le passé. Apple en profite aussi pour améliorer le taux d'occupation de son nouvel écran Liquid Retina Display, qui passe pour l'occasion sur un format 13,6 pouces tout en gagnant en luminosité (500 nits ici contre 400 nits jusqu'à présent).