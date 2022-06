Apple M2 : le futur du Mac se montre à la WWDC

Les cœurs du CPU de la puce M2 sont 18 % plus rapides que ceux du M1, a déclaré Apple. Cette nouvelle génération reprend l'architecture « BIG.little » hérité du M1 et des autres SoC d'Apple avec quatre cœurs haute performance et quatre cœurs plus économes et dédiés aux tâches simples. Et en augmentant le nombre de coeurs graphiques jusqu'à un maximum de 10 au lieu de huit pour le M1, et en augmentant les performances du GPU de 35 %, le nouveau MacBook Air est 40 % plus rapide pour le montage vidéo Final Cut Pro.