Apple annonce ses puces M1 Pro et M1 Max : voilà ce qu'il faut retenir

Ces nouveaux processeurs made-in Apple troquent l'architecture BIG.little du M1 avec 4 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique au profit d'une configuration gonflée. Jusqu'à 10 cœurs pourront équiper les deux processeurs, avec un maximum de 8 cœurs haute performance et 2 cœurs haute efficacité. Du côté de la puissance graphique, Apple a abandonné les cartes AMD au profit d'un GPU maison équipé de 16 cœurs sur le M1 Pro et 32 cœurs sur le M1 Max. Le M1 Pro double aussi le M1 sur la mémoire vive puisqu'il pourra accueillir 32 GB de RAM avec une bande passante de 200 GB/s. De son côté, le M1 Max pourra monter à 64 GB de mémoire vive, le tout avec une bande passante de 400 GB/s. En chiffres, cela donne des performances jusqu'à 70 % supérieures sur la partie processeur et deux fois supérieures sur la partie graphique en comparaison avec la puce M1.