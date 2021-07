Le futur processeur M2 d'Apple repoussé au deuxième semestre 2022 ?

L'heure tourne pour Apple. Avec moins d'un an pour finaliser la transition de tous ses Mac vers Apple Silicon, l'entreprise devrait dévoiler le reste de son line-up sans tarder. De nombreuses rumeurs pointent vers le lancement de MacBook Pro équipés de puces M1X pour la fin de l'année. Cette variante de M1 devrait embarquer plus de cœurs haute performance et la possibilité d'installer plus de RAM.