Apple présente M1, son premier processeur ARM pour Mac

M1 sera donc un SoC gravé en 5 nm, à l'instar de l'A14 qui équipe aujourd'hui l'iPhone 12 ou l'iPad Air. Il intègre pas moins de 16 milliards de transistors et huit coeurs, quatre haute performance pour les opérations les plus lourdes et quatre haute efficacité pour les opérations plus légères.

Apple n'est pas peu fière d'annoncer que sa puce M1 est le processeur pour ordinateur le plus puissant jamais conçu avec des performances jusqu'à trois fois plus importantes que le processeur le plus véloce testé dans ses laboratoires, sans donner plus d'indications. Il faudra attendre d'avoir les premières machines en main pour réaliser des comparatifs plus détaillés.