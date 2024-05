Apple dévoile le processeur M4 et prépare son arrivée sur le marché de l’IA

Le processeur M4 suit de très près la puce Apple M3, introduite par la marque il y a moins d’un an et qui équipe l’iMac ou encore les MacBook Air et MacBook Pro.

La puce est ainsi toujours gravée à 3 nm et intègre dix cœurs CPU avec quatre cœurs haute performance, ainsi que six cœurs à haute efficacité énergétique, utilisés pour les tâches les moins gourmandes afin de préserver l’autonomie de la tablette et des prochains Mac portables qui en seront équipés à l’avenir.