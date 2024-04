Processeurs Apple M4 : des Mac toujours plus puissants, dopés à coup d'IA, arriveraient dès cette année

Selon les sources du média, l'entrée en production des premières puces M4 ne devrait plus tarder. On peut s'attendre à la sortie de nouveaux MacBook Pro, Mac mini et iMac à l'automne 2024. Le renouvellement des MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro attendrait quant à lui l'année prochaine, en 2025, mais le calendrier d'Apple n'est pas fixé dans le marbre.

Nous apprenons également que les ordinateurs les plus haut de gamme d'Apple pourront disposer d'une plus grande quantité de RAM maximale. Actuellement, la limite est fixée à 192 Go pour les Mac Studio et Mac Pro sous Apple M2 Ultra, celle-ci pourrait être amenée à 512 Go avec le M4 Ultra. Le machine learning et l'entraînement de modèles d'IA exigent en effet d'énormes ressources de mémoire.