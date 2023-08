Macbook M3 : des puces toujours plus puissantes

Toujours selon Bloomberg, le MacBook Air 13 pouces, le nouvel IMac 24 pouces et le MacBook Pro M3 seront les premières machines à être équipées de cette super puce. Des modèles plus haut de gamme en seront également dotés : le MacBook pro 14 pouces ainsi que sa version 16 pouces devraient profiter de la M3 d'ici le début ou à la moitié de l'année 2024. Il est fort probable qu'Apple propose également une version encore plus poussée de sa puce, la M3 Ultra, dans ses machines les plus costaudes : le Mac Pro et le Mac Studio.