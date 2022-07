Apple M2 : de bonnes performances en jeu, mais des résultats décevants dans les tests processeurs ?

Il y a un mois, Apple a dévoilé sa M2, une puce qui propulse notamment le MacBook Pro 13 M2. Pour notre part, nous avons été bluffés par les performances du processeur d’Apple. Sur la base des résultats CineBench R23 et sur le jeu Shadow of the Tomb Raider, la M2 propose, de fait, le meilleur rapport performances-efficacité énergétique sur PC ultraportable du moment. La chaîne YouTube Hardware Unboxed a également passé en revue les performances de la M2 au sein du même PC. De nouveau, la puce d’Apple a fait très bonne impression.