Apple : le M1 Max pourrait faire (presque) aussi bien qu'une RTX 3080 mobile

En légende, on apprend qu'Apple a en fait comparé les performances de son MacBook Pro 16 sous M1 Max, à celles d'un MSI GE76 Raider 11UH-053. Lancé cet été, ce laptop gaming est notamment équipé d'un processeur Intel Core i9-11980HK et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3080 , dotée de 16 Go de GDDR6 et pouvant monter jusqu'à 155 W de TGP. Il s'agit à cette heure d'une des configurations les plus solides que l'on peut effectivement trouver sur PC portable .

En l'occurrence, Apple assure que sur le plan graphique sa nouvelle puce M1 Max est capable de faire presque aussi bien que l'imposant GPU de NVIDIA, mais en consommant 100 W de moins. La chose a des conséquences très importantes sur l'autonomie : le MacBook Pro M1 Max est ainsi capable de tenir jusqu'à 14 heures en navigation web, tandis que la machine de MSI se limite à plus ou moins trois heures sur batterie, comme souvent sur ce type d'ordinateur. Elle doit par ailleurs faire face à des performances largement réduites lorsqu'elle n'est pas branchée sur secteur… contrairement au nouveau MacBook pro, qui devrait conserver un bon niveau de puissance même sur batterie, du moins si l'on en croit Apple.

Avec une telle différence de consommation, il y a par ailleurs fort à parier que le système de refroidissement du MacBook Pro 16 sera nettement plus silencieux que celui de son concurrent.