Test Apple MacBook Pro 13 M2 (2022) : petite renaissance ou chant du cygne ?

On doit ainsi se contenter de deux entrées USB-C Thunderbolt 3 / USB4 permettant des transferts jusque’à 40 Gbit/s et gérant l’affichage sur écran externe, ainsi que l’alimentation. Ces deux prises sont complétées par une prise casque Jack 3,5 mm… et c’est tout. Autant dire que nous sommes sur une sélection de ports frugale et pas toujours pratique. Les adaptateurs seront donc, une nouvelle fois, de rigueur. On regrette par ailleurs qu’Apple ne profite pas de ce modèle M2 pour ajouter le « nouveau » standard Thunderbolt 4 aux ports USB-C de son Mac. Sans être rédhibitoire, cette absence est surprenante sur une machine haut de gamme… d’autant que les derniers MacBook Pro 14 et 16 en sont dotés. Pas non plus de port magnétique MagSafe ici-bas : preuve s’il en fallait que nous sommes sur une machine Apple « d’ancienne génération » remise au goût du jour.

Reste à savoir si ces quelques oublis pénaliseront vraiment les utilisateurs visés par ce nouveau MacBook Pro 13, qui conserve par contre un avantage sur ses cousins lancés durant l’automne 2021 : son petit gabarit. Avec 30,41 x 21,24 x 1,56 cm pour 1,4 kg, l’engin est très agréable à utiliser en situation de mobilité. D’ailleurs c’est bien simple, seul le nouveau MacBook Air est plus compact, avec un format identique ou presque, mais quelques millimètres d’épaisseur en moins (1,13 cm seulement). Un bel atout ne serait-ce que par rapport au nouveau MacBook Pro 14 (plus fringuant mais aussi bien plus encombrant), même s’il en faudra plus pour nous faire oublier le design vieillot de notre modèle 13 pouces.