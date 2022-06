Test Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) : le tandem Ryzen 7 6800U / RDNA 2 impressionne-t-il ?

De par son format, ce nouveau Zenbook S 13 souffre aussi d’une connectique plus restreinte, axée uniquement sur trois ports USB-C 3.2 Gen 2 (prenant en charge l’affichage et l’alimentation) et une prise casque Jack 3,5 mm. Contrairement à ce qu’Asus propose sur d’autres modèles à peine plus volumineux, on doit donc faire sans prise USB-A et sans sortie HDMI pleine taille. À la place, le constructeur fournit par contre un adaptateur USB-C vers USB-A. On commence malheureusement à être habitués sur ce type de produits.

Côté clavier par contre, c’est carton plein. Les touches profitent d’une course relativement longue et d’un retour souple. La frappe est rapide et précise mais un peu bruyante, ce qui mériterait d’être corrigé sur une future itération de l’engin. Pas grand-chose d’autre à reprocher, objectivement, à ce clavier. Il s’avère très plaisant en bureautique, y compris pour saisir de longs textes, parole de rédacteur. Dans la touche de mise sous tension se loge enfin un capteur d’empreintes digitales qui remédie à l’absence de reconnaissance faciale. On se limite d’ailleurs ici à une webcam 720p de qualité passable. Asus propose pourtant une caméra 1080p sur son Zenbook S 13, mais en option. Notre modèle de prêt n’était pas concerné par cette spécification qui devrait, d’après nous, être proposée de série en 2022.