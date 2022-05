Test Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 : une toute petite machine jouissive… mais imparfaite

Le clavier est par contre l’un des gros atouts du Galaxy Book 2 Pro. On y retrouve des larges touches bien espacées les unes des autres, disposant d’une course courte et d’un retour assez onctueux. Les sensations de frappe sont un peu les mêmes que sur un clavier papillon, mais avec la fiabilité en plus : on sent que ce clavier est solide. Taper du texte est agréable sur le petit ultraportable de Samsung, la saisie étant rapide et très précise. On apprécie aussi le trackpad centré sous le clavier. À défaut d’être parfait (on préfère largement les pavés tactiles d’Apple, de Razer ou même de Dell), le trackpad de notre Book 2 Pro est précis et dispose d’une surface de glisse relativement étendue compte tenu de la taille très contenue de l’appareil.