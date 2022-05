Un petit kilo et de l'Intel 12e gen, le nouveau Slim 7i Carbon de Lenovo a des arguments de poids !

L'appareil dispose en effet d'une configuration de première fraîcheur grâce aux processeurs Intel Alder Lake-P, mais il mise aussi sur une bonne qualité d'affichage avec une dalle IPS QHD+ (2 560 par 1 600 pixels) au format 16:10. Cette dalle de 13,3 pouces (tactile ou non, suivant les options) pourra monter jusqu'à 90 Hz pour apporter un confort supplémentaire par rapport aux écrans 60 Hz classiques.

En fonction du modèle choisi, le Yoga Slim 7i pourra embarquer un Core i5-1240P ou un Core i7-1260P (en 28 W dans les deux cas), couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR5 (4 800 MHz). On y trouvera par ailleurs jusqu'à 1 To de stockage en SSD M.2 NVMe. L'ensemble sera alimenté par une batterie relativement modeste de 50 Wh. Lenovo promet néanmoins plus de 10 heures d'autonomie.