Lenovo Yoga AIO 7 : pourquoi on aimerait voir ce PC "pas comme les autres" arriver en France ?

La précédente version du Yoga AIO 7 mobilise un processeur AMD Ryzen série 4000 associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060. La cuvée 2022 passe à du 100 % AMD. Au menu : Ryzen 6000 Rembrandt (Ryzen 5 6600H ou Ryzen 7 6800H), 16 ou 32 Go de RAM et LPPDR5 et une carte graphique RDNA 2 en option, en l’occurrence la Radeon RX 6600M. Vous l’aurez compris, AIO oblige, nous sommes ici en présence de composants initialement pensés pour le segment mobile.