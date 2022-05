Lenovo renouvelle sa gamme Yoga et l'agrémente d'un PC AIO 4K puissant et bien pensé

L'appareil pourrait par contre s'avérer fragile, avec son capot en verre et ses surfaces chromées, élégantes mais potentiellement sensibles aux rayures. À l'intérieur de ce châssis classieux se loge quoi qu'il en soit un processeur Intel Alder Lake (on ira jusqu'à Core i7-1280P) couplé à un maximum de 32 Go de RAM en LPDDR5 à 5600 MHz. Plus accessoirement, Lenovo annonce l'ajout d'un trackpad 50 % plus grand que par le passé et le passage à une webcam 1080p.