CES 2022 : Lenovo présente ses nouveaux PC portables Yoga et Legion

Le Yoga 7i version 16 pouces jouit logiquement d’une plus grande surface d’écran et propose une dalle LCD 2,5K. Côté processeur, on passe cette fois sur des puces Alder Lake-H avec des TDP plus élevés : jusqu’au processeur Intel Core i7-12700H. Ce PC sera disponible en coloris Storm Grey et Arctic Grey à partir de mai 2022 au prix public de 1 199 euros.