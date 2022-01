CES 2022 : MSI dévoile sa nouvelle gamme de PC portables pour joueurs et créatifs

Avec sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables offrant des performances toujours plus puissantes et intégrant de nouvelles solutions thermiques, MSI poursuit ses innovations et se tourne résolument vers la coqueluche du moment : le metaverse . Le CES est l'occasion idéale de faire étalage des nouveautés côté laptot et le fabricant ne cache pas sa volonté de créer les PC les plus intelligents qui soient.