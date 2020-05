MSI met à jour ses ordinateurs portables sous Intel Core 10ème Gen et NVIDIA Quadro RTX

Avec son écran 17,3" LED 4K HDRTM1000, le Workstation WS75 est, lui, légèrement plus lourd, atteignant 2,4 kg. Là aussi, MSI s'appuie sur un châssis très mince permettant de limiter l’encombrement et le poids du pc portable. L’autonomie annoncée est de sept heures en moyenne, suivant l’utilisation.

Ils sont configurables avec des processeurs Intel i7 ou i9 de 10 ème génération et pourront recevoir jusqu’à 64 Go de mémoire RAM DDR4 grâce à deux supports SO-Dimm.

Avec les nouveaux MSI Workhorse WF65 et WF75, le constructeur propose des machines au poids mesuré, compris entre 1,8 kg et 2,4 kg suivant la configuration. Disponibles en 15,6" ou 17,3", les Workhorse sont de véritables stations de travail à part entière.

Ils intègrent les processeurs Intel Core i5, i7 et i9 de 10ème génération et la carte graphique NVIDIA Quadro, et le constructeur promet là aussi une autonomie de sept heures.