Blade Pro 17 : le haut de gamme de Razer passe à la 10e génération d'Intel

4K en 120 Hz ou 1080p à 300 Hz ?

Source : Communiqué de presse

Pensé avant tout comme un PC portable plus lourd que ses cousins donc, le Blade Pro 17 diffère sensiblement de la philosophie à l'œuvre sur le reste de la gamme Razer. L'écran de 17 pouces implique un encombrement plus important, mais c'est aussi l'un des éléments sur lequel le constructeur s'est focalisé pour assurer le rafraîchissement de la gamme.L'écran du Blade Pro 17 constitue donc le changement le plus aisément identifiable. Auparavant, les utilisateurs avaient le choix entre deux modèles de 17,3 pouces en réalité très semblables : le plus accessible se limitait à un rafraîchissement de 144 Hz quand le plus coûteux montait jusqu'à 240 Hz, mais toujours en 1080p. Sur le2020, la distinction entre les deux modèles est plus évidente, plus logique.D'un côté, un écran 1080p capable de monter jusqu'à 300 Hz de fréquence de rafraîchissement et de l'autre, un modèle 4K aux bordures extrêmement fines (6 millimètres), mais limité au 120 Hz. Un second modèle qui se distingue également par ses fonctions tactiles à la manière de ce que l'on retrouve sur le Blade Stealth 13 Bien sûr, Razer a également fait évoluer les composants embarqués dans son Blade Pro 17 à commencer par le microprocesseur . Intel reste de mise, mais là encore, c'est maintenant un CPU de 10génération qui nous est proposé, le Core i7-10875 dont la fréquence de fonctionnement peut atteindre un maximum de 5,1 GHz. Soulignons que cela autorise un gain de 2 cœurs / 4 threads par rapport à la gamme actuelle de Blade Pro 17.Côté carte graphique, deux solutions sont possibles. Le moins cher des Blade Pro 17 intégrera une NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER quand les deux versions plus coûteuses seront animées par une NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. La mémoire vive reste calée sur 16 Go, mais la DDR4 utilisée passe en 2 933 MHz (contre 2 667 MHz actuellement) et l'extension à 64 Go reste possible.Il est intéressant de noter que le plus gros des trois modèles de Blade Pro 17 dispose d'un surcroît de stockage puisque le SSD 512 Go présent actuellement et sur lesles moins coûteux sera troqué pour un modèle de 1 To avec, dans tous les cas, la possibilité d'ajouter un SSD via l'extension M.2 disponible.Il n'y a guère d'autres évolutions à signaler si ce n'est la même correction qu'apportée aux autres Blade : les touches fléchées haut / bas sont maintenant plus petites de sorte qu'on ne risque plus de faire d'erreur avec la touche shift de droite. Enfin, notons que nous ne connaissons pas encore la tarification européenne du Blade Pro 17, mais qu'en Amérique du Nord, les prix seront de 2 499,99 dollars, 3 199,99 dollars et 3 799,99 dollars en fonction du niveau d'équipement.Sa sortie pourrait intervenir un peu plus tard, au cours du mois de juin.