C'est en fait à l'horizon 2026-2027 que l'entreprise procéderait à un changement de plus grande envergure sur cette gamme, en adoptant cette fois une dalle OLED. Ce changement de technologie d'affichage, pressenti depuis maintenant plusieurs années, serait aussi l'occasion d'introduire, sur ces futurs modèles, une petite nouveauté en haut de l'écran.

Selon de nouvelles informations en provenance du quotidien taïwanais DigiTimes, Apple prévoirait en effet de remplacer l'actuelle encoche de ses MacBook Pro par une « bulle » Dynamic Island. Cette dernière serait alors juchée à son tour au sommet de l'écran, avec des animations potentiellement similaires à celles proposées sur les dernières générations d'iPhone, par exemple lors d'un appel, de la lecture d'un morceau, ou lorsqu'une tâche s'exécute en arrière-plan.

L'utilisateur gagnerait ainsi légèrement en fonctionnalités, mais aussi en surface d'affichage et en discrétion -- l'encoche actuelle étant relativement volumineuse et voyante. On ignore par contre si Apple profiterait de l'occasion pour intégrer des capteurs FaceID à l'ensemble de façon à autoriser (enfin) l'identification faciale sur les MacBook Pro.