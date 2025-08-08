Pressentis de longue date, les futurs MacBook Pro OLED profiteraient de leur changement de technologie d'affichage pour abandonner l'encoche qui trône au sommet de l'écran depuis 2021. À la place, Apple miserait sur une vieille connaissance : la Dynamic Island.
Attendus plus tard cette année, ou en début d'année 2026, suivant les sources, les MacBook Pro M5 ne changeront vraisemblablement pas grand chose à la formule bien rodée qu'Apple déroule chaque année, et avec grande ponctualité, depuis 2021. L'appareil conserverait son design actuel et son écran Mini-LED, à encoche, mais en troquant les actuelles puces M4 pour des puces M5. Du classique.
Vers une Dynamic Island sur les futurs MacBook Pro OLED ?
C'est en fait à l'horizon 2026-2027 que l'entreprise procéderait à un changement de plus grande envergure sur cette gamme, en adoptant cette fois une dalle OLED. Ce changement de technologie d'affichage, pressenti depuis maintenant plusieurs années, serait aussi l'occasion d'introduire, sur ces futurs modèles, une petite nouveauté en haut de l'écran.
Selon de nouvelles informations en provenance du quotidien taïwanais DigiTimes, Apple prévoirait en effet de remplacer l'actuelle encoche de ses MacBook Pro par une « bulle » Dynamic Island. Cette dernière serait alors juchée à son tour au sommet de l'écran, avec des animations potentiellement similaires à celles proposées sur les dernières générations d'iPhone, par exemple lors d'un appel, de la lecture d'un morceau, ou lorsqu'une tâche s'exécute en arrière-plan.
L'utilisateur gagnerait ainsi légèrement en fonctionnalités, mais aussi en surface d'affichage et en discrétion -- l'encoche actuelle étant relativement volumineuse et voyante. On ignore par contre si Apple profiterait de l'occasion pour intégrer des capteurs FaceID à l'ensemble de façon à autoriser (enfin) l'identification faciale sur les MacBook Pro.
Un modèle M6 / OLED prometteur…
Quoi qu'il en soit, les MacBook Pro OLED constitueraient la plus grosse évolution sur cette gamme depuis l'introduction des modèles M1 Pro / M1 Max en 2021. Le passage à un écran organique permettrait à l'appareil de gagner en finesse et en légèreté, et ce grâce à un nouveau châssis et un design repensé. On y trouverait également des processeurs M6 / M6 Pro / M6 Max toujours plus performants et économes en énergie.
Certaines sources estiment enfin qu'Apple miserait sur des dalles Tandem OLED pour ses futurs MacBook Pro. Cette variante de la technologie OLED, que l'on trouve déjà sur certains PC portables, notamment chez Dell, a pour double particularité d'offrir plus de luminosité et une consommation énergétique inférieure à celle des panneaux OLED plus classiques.