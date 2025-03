En l'occurrence, le constructeur a profité de la conférence GTC 2025, organisée par Nvidia, pour en dire plus sur ces deux produits. On sait maintenant qu'ils arriveront sur le marché à partir de juillet 2025, avec à leur bord des dalles Tandem OLED QHD+ (pour le modèle de 14 pouces) ou 4K (pour le modèle de 16 pouces) capables de monter dans les deux cas à 120 Hz, et de couvrir intégralement le spectre DCI-P3.

Pour le reste, les Dell Pro Max Premium (oui, c'est long à écrire et à prononcer) miseront sur des cartes graphiques dédiées « Blackwell » professionnelles RTX Pro 2000 ou RTX Pro 3500 (en fonction du modèle choisi). On y trouvera également jusqu'à 64 Go de mémoire vive en LPDDR5x (7467 MHz) et un maximum de 8 To de stockage en RAID.

Les deux appareils s'appuieront également sur un nouveau clavier à rétroéclairage mini-LED, sur un trackpad haptique et sur des ports USB-C Thunderbolt 5 de dernière génération.