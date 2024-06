Les prochains MacBook pourraient utiliser le Tandem OLED de LG Display : vers des écrans OLED toujours plus performants

Les bénéfices pour l'utilisateur ne s'arrêtent pas au pic lumineux de ces nouvelles dalles, mais aussi à la consommation d'énergie, chose importante s'il s'agit d'équiper des appareils appelés à fonctionner sur batterie. Par rapport à sa génération précédente de dalles Tandem OLED, LG Display annonce avoir réduit la consommation d'énergie de cette technologie de 40 %, tout en rendant l'écran plus fin et plus léger qu'auparavant. L'écran serait ainsi plus fin de l'ordre de 40 % par rapport à un écran OLED standard, mais aussi plus léger de 28 % à en croire LG Display.