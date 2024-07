Plus grands, les écrans des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max seront aussi plus durables et lumineux

Ce n'est une surprise pour personne que les prochains iPhone débarqueront, comme chaque année, à la rentrée de septembre. Après plusieurs confirmations indiquant que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max auront le droit à des écrans plus grands que leurs prédécesseurs, passant de 6,1 à 6,3 pouces pour le premier, et de 6,7 à 6,9 pouces pour le second, on apprend désormais qu'une nouvelle génération de dalles OLED serait utilisé pour ces deux modèles.