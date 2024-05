iPhone 16 Pro et 16 Pro Max : un meilleur appareil photo serait au programme

Avec les iPhone, il est en général possible de très belles photos. Une fonctionnalité à laquelle Apple tient, et qu'elle améliore constamment, notamment au niveau de ses modèles les plus haut de gamme, à savoir les modèles Pro.

Et c'est ce qui devrait encore se vérifier pour les futurs iPhone 16 Pro et Pro Max. En effet, Macrumors se fait l'écho d'une information fuitée sur le réseau social chinois Weibo et qui nous apprend que ces deux téléphones devraient bénéficier d'un ultra grand-angle de 48 Mpx, ce qui permettra à ces smartphones de capturer plus de lumière, et donc de prendre des clichés de meilleure qualité dans des conditions de faible luminosité. Pour comparaison, les iPhone 15 Pro actuels ont eux droit à un ultra grand-angle de 12 Mpx.