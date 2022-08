L'ultra grand-angle de l'iPhone 14 Pro sera plus grand, avec un capteur plus grand et des pixels plus grands

L'analyste Ming-Chi Kuo a détaillé dans une série de tweets le portrait-robot de ce nouveau capteur ultra grand-angle.

Il proposerait des pixels plus larges d'une taille d'1,4 micron contre 1 micron aujourd'hui sur l'ultra grand-angle de l'iPhone 13 Pro Max. Cette augmentation permettrait au capteur d'absorber plus de lumière, et ainsi d'offrir des clichés plus lumineux et plus détaillés en soirée ou dans la pénombre.

Les composants de ce nouveau capteur seraient conçus par Sony, Mineba, VCM, Largan et LG Innotek. Ils seraient également plus chers à produire. Ming-Chi Kuo évoque une augmentation de 70 % par rapport au cout du précédent capteur ultra grand-angle, ce qui pourrait avoir un impact sur le prix final des iPhone 14 Pro et Pro Max. On parle déjà d'une augmentation de 100 dollars du prix de vente des deux modèles aux États-Unis, et probablement plus encore en Europe.