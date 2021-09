iPhone 14 : Kuo commence les prévisions, enfin la fin du encoche et du 48 MP pour la photo ?

Côté châssis, l'analyste évoque un changement de matériau. Apple opterait en effet pour un alliage de titane, un métal que la firme utilise déjà, en particulier pour le boîtier de certaines Apple Watch. L'idée serait de rendre les iPhone 14 Pro plus résistants aux chocs et aux griffures.

On trouverait enfin sur l'appareil un écran LTPO OLED qui permettrait de conserver un important taux de rafraîchissement sur les modèles Pro, mais aussi d'étendre le 120 Hz aux iPhone 14 classiques. Cela dit, notez quand même qu'à un an de l'annonce des iPhone 14, il est risqué de prendre pour argent comptant les premières informations qui parviennent jusqu'à nous. Il nous faudra clairement un peu de patience pour en apprendre plus.