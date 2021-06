L'iPhone 13 proposera un ultra grand-angle avec autofocus, c'est Kuo qui le dit !

En ajoutant un autofocus à l'ultra grand-angle, Apple lui permettrait d'être sur un même pied d'égalité que les deux autres capteurs (grand-angle et zoom) qui en profitent déjà.

D'après Kuo, en plus de l'autofocus, l'ultra grand-angle de l'iPhone 13 Pro pourrait aussi compter sur un module composé de six éléments d'optique contre cinq actuellement. Cela lui permettrait probablement de prendre des clichés et vidéos de meilleure facture. Et ce ne serait pas du luxe : l'ultra grand-angle elle actuellement le moins convaincant des trois modules ajoutés à l'arrière des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, et ce, en dépit de la technologie Deep Fusion et du mode nuit, introduits l'année dernière.