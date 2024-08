Pour celles et ceux qui espéraient plutôt s'orienter vers les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, sachez qu'il ne faudra visiblement pas s'attendre à de grands bouleversements, particulièrement en matière de photographie. Les deux appareils conserveront leur capteur principal de 48 mégapixels. La principale différence résiderait dans l'ultra grand-angle qui proposerait une ouverture f/2,2 contre f/2,4 auparavant, ce qui devrait contribuer à améliorer la qualité de vos photos en basse luminosité. Notez que la macro sera aussi de la partie.

Côté design, sachez que les caméras devraient quelque peu s'inspirer du positionnement adopté par l'iPhone X et l'iPhone 11. En effet, les capteurs devraient désormais être empilés verticalement et non plus en diagonale, comme ce fut le cas ces dernières années.