On l'a vu, les iPhone 16 Pro ont l'air de se destiner plus que jamais aux power users, et essentiellement à celles et ceux qui sont très pointilleux en matière de photographie et de vidéo. Pour le tout venant, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus semblent être des choix bien plus raisonnés. D'autant qu'ils n'ont jamais proposé aussi peu de différences avec les modèles Pro.