Côté performances, enfin, on laisse place aux nouvelles puces A18 Pro conçues pour améliorer les performances du NPU (16 cœurs, pour 35 TOPS annoncés), le « cerveau » des tâches impliquant l'intelligence artificielle. Ce SoC améliorera également la cadence du CPU (le plus rapide tous smartphones confondus, assure la marque) et les performances graphiques (20 % plus rapides que sur la A17 Pro), et permettra aux iPhone 16 de tout le catalogue de profiter du Wi-Fi 7.