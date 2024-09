Les nouveaux smartphones sont dotés d'écrans OLED de 6,1 pouces et 6,7 pouces, avec des prix débutant à 969 euros pour l'iPhone 16 et 1 119 euros pour l'iPhone 16 Plus. Ils seront disponibles en blanc, noir, bleu, vert et rose, avec des capacités de stockage à 128 Go, 256 Go ou 512 Go.