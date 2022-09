iPhone 14 et iPhone 14 Pro : Apple présente ses tout nouveaux smartphones

À l'intérieur de l'appareil on retrouve un processeur A15 Bionic, qui n'est pas tout à fait le même que celui présent dans l'iPhone 13. Apple a légèrement modifié son SoC avec un coeur GPU supplémentaire pour un total de cinq coeurs pour améliorer la puissance graphique délivrée de 18 %. La 5G et le Wi-Fi 6 sont toujours de la partie, et le stockage débute toujours à 128 Go, avec des variantes 256 et 512 Go pour tous ceux souhaitant le maximum de place pour leurs photos et vidéos.