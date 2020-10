iPhone 12 Pro et 12 Pro Max : quoi de neuf par rapport aux iPhone 11 Pro ?

Cette année, Apple a opté pour un lancement en deux vagues distinctes. Ce vendredi 16 octobre, les premiers acheteurs pourront précommander les iPhone 12 et iPhone 12 Pro pour être livrés dès vendredi 23 octobre.

L’iPhone 12 Pro s’affichera dans sa version 128 Go à 1 159€. La version 256 Go se négociera pour sa part à 1 279€, et celle de 512 Go à 1 509€.

Le 6 novembre prochain, ce sera au tour des iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max d’ouvrir leurs précommandes. Ils seront livrés à partir du 13 novembre.

L’iPhone 12 Pro Max démarrera à 1 259€ pour le modèle 128 Go. Comptez 1 379€ pour la version 256 Go et 1 609€ pour la version 512 Go.