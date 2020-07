iPhone 12 : le prix et la taille de la batterie de tous les modèles en fuite

On le sait, Apple dévoilera en septembre prochain quatre nouveaux iPhone dont la sortie pourrait néanmoins être retardée à novembre en raison du Covid-19.

Quatre appareils, tous dotés d’écran OLED et compatibles 5G, et dont on s’attendait qu’ils explosent les tarifs habituellement pratiqués par Apple. Mais selon @komiya_kj, la facture ne serait pas beaucoup plus salée que les années précédentes. Voyez plutôt.

iPhone 12 5G (5,4") :

: 64 Go : 699$



128 Go : 749$



256 Go : 849$

iPhone 12 Max 5G (6,1") :

: 64 Go : 799$



128 Go : 849$



256 Go : 949$

iPhone 12 Pro 5G (6,1") :

: 128 Go : 1 049$



256 Go : 1 149$



512 Go : 1 349$

iPhone 12 Pro Max 5G (6,7") :

: 128 Go : 1 149$



256 Go : 1 249$



512 Go : 1 449$



À titre de comparaison, l’actuel iPhone 11 Pro Max se négocie en dollars pour 999 billets dans sa version 64 Go. Cette année, Apple tirerait donc un trait sur le stockage 64 Go pour passer à 128 Go et faire payer un surplus de 50$ au passage. Plutôt honnête. D’autant que l’iPhone 12 d’entrée de gamme s’afficherait à 699$ seulement, soit l’exact même tarif que l’actuel iPhone 11 (qui, en France, est vendu 809€).

La « taxe 5G et OLED » pourrait finalement être plus indolore que prévu sur cette nouvelle génération.