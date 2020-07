Désormais, Apple fabrique ses iPhone 11 (aussi) en Inde

En produisant directement ses smartphones en Inde, Apple pourrait non seulement réduire sa dépendance à la Chine, mais également s'affranchir d'une taxe de 20 % imposée à tous les importateurs de terminaux high-tech, lui permettant de faire baisser sensiblement ses tarifs et séduire ainsi une plus large clientèle.

À l'heure actuelle, Apple n'a pas précisé si les smartphones fabriqués en Inde seront commercialisés uniquement dans leur pays natal (où Apple revendique une part de marché de 1b%), ou s'ils seront exportés à l'international.