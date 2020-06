iPhone 12 : si ces rendus sont exacts, les fans de l'iPhone 4 pourraient-être ravis

C’est dans l’air depuis un petit moment : l’iPhone 12 et ses camarades emprunteront davantage leur design à l’iPhone 4 qu’à l’iPhone 6. Cela signifie que, comme on peut le voir, que les tranches de l’appareil seraient plus anguleuses ; moins arrondies.

D’après ces rendus, le port Lightning est donc toujours à sa place, et tend à confirmer qu’Apple ne s’en débarrassera pas avant 2021. Aucun changement notable ne semble aussi à l’ordre du jour concernant le placement des boutons de volume, d’allumage et l’interrupteur de son.

Aucune chance de retrouver un iPone aussi compact en revanche. Même si, d’après la rumeur, Apple aurait bien dans ses cartons un modèle de 5,4 pouces en plus des 5,8 pouces, 6,06 pouces et 6,4 pouces.

Au final, l’essentiel des nouveautés de l’iPhone 12 et consort sera à chercher du côté de la fiche technique. Il se dit toujours que les quatre modèles profiteront d’un écran OLED, qu’ils seront compatibles 5G et que les options les plus onéreuses offriront un taux de rafraîchissement de 120 Hz, à l’instar des OnePlus 8 Pro et Samsung Galaxy S20.