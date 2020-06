iPhone 12 : le smartphone entrera en production dès juillet

Cela ne garantit pas que les nouveaux modèles seront disponibles en septembre, comme d’habitude, toutefois, à la surprise générale, Apple est dans les temps, et ce en dépit de l’impact de la pandémie de coronavirus sur la production.

Pour rappel, quatre nouveaux iPhone devraient voir le jour cette année. Deux modèles « standard », avec un écran de 5,4 pouces et 6,1 pouces et deux autres « Pro » avec un écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Tous les quatre devraient disposer d’un écran OLED, d’un support 5G ainsi que d’une encoche plus réduite.