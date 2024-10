Les iPhone 16 ont beau être d'excellents téléphones, comme le soulignent nos tests complets, il faut admettre que ces derniers sont chiches en nouveautés. La seule amélioration est l'apparition d'un nouveau bouton d'accès et de contrôle de la caméra, et quelques mises à jour des capteurs photo. On peut aussi souligner l'arrivée d'Apple Intelligence, mais seulement aux États-Unis dans un premier temps, ce qui prive les appareils d'un sacré argument marketing pour au moins quelques mois.

Conséquence logique : les consommateurs boudent cette nouvelle gamme d'iPhone. L'analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de l'actualité de la marque, est allé sonder ses sources pour obtenir quelques estimations et informations sur les commandes d'Apple auprès de ses fournisseurs.

Le tableau n'est pas catastrophique. Les modèles Pro répondent pour le moment aux objectifs de la marque, et il y a de l'attente pour obtenir des exemplaires chez les opérateurs ou en boutique. Du côté des iPhone 16, la situation est plus mitigée. Les consommateurs ne se bousculent pas pour les acquérir, même si la situation pourrait évoluer à l'approche de Noël.

Apple aurait réduit ses commandes d'iPhone 16 d'environ 10 % pour ne pas se retrouver submergée par les stocks. Les commandes d'iPhone 16 Pro n'ont quant à elles pas été affectées. Apple commanderait finalement 84 millions de téléphones à ses sous-traitants, contre 88 millions initialement prévus.