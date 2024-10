Difficile de s'y retrouver dans cet océan de rumeurs. Attendu depuis de nombreux mois, l'iPhone SE 4 nous fait déjà tourner la tête. Alors que de premiers bruits de couloirs évoquaient un smartphone plus puissant et bien moins cher qu'un iPhone 15, doté qui plus est de l'IA Apple Intelligence, des éléments plus récents suggéraient que le smartphone abordable de la pomme en serait finalement dépourvu.

En attendait d'élucider les mystères qui gravitent autour de l'iPhone SE 4, une nouvelle fuite laisse à présent imaginer que l'appareil arborerait un boîtier proche de celui de l'iPhone 7 Plus.