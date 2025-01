L'iPhone SE 4 (qui pourrait d'ailleurs changer de nom et s'appeler iPhone 16e) sera un tout nouveau modèle d'iPhone, plus accessible que les actuels iPhone 16 et iPhone 16 Pro. La première modification radicale sera l'adoption d'un tout nouveau design.

Selon les rumeurs qui flottent dans l'air depuis plusieurs mois, l'iPhone SE laissera de côté l'antique design de l'iPhone 8 pour se rapprocher de l'iPhone 14. Il héritera d'un boitier à tranches droites, plus moderne, ainsi que de Face ID pour la reconnaissance faciale. Avec ce nouveau modèle, l'iPhone abandonnera définitivement Touch ID, qui aura équipé le smartphone depuis 2013.

Plusieurs maquettes, partagées par le célèbre leaker Sonny Dickson, que l'on vous laisse découvrir ci-dessous, donnent à voir un aperçu en dur de ce qui nous attend pour les prochaines semaines. Ce n'est pas un bouleversement des codes de design d'Apple, avec un smartphone dans la lignée des différents modèles sortis depuis 2020 et l'iPhone 12. Les boutons de volume et de mise en veille restent à la même place, et l'écran de 6,1 pouces, similaire à l'iPhone 16, devrait être une raison suffisante pour tous les possesseurs d'anciens iPhone SE de succomber à cette nouvelle gamme.