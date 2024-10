On a de plus en plus d'informations sur l'iPhone SE 4 dernièrement. Mais rarement a-t-il pu être possible d'en obtenir autant qu'avec la fuite partagée sur X par le leaker Jukanlosreve. Une fuite qui nous fait découvrir la fiche technique de cet appareil :

puce A18 ;

écran OLED de 6,1 pouces ;

capteur photo arrière de 48 Mpx ;

capteur selfie de 12 Mpx ;

batterie de 3279 mAh ;

certification IP 68.

Changement notable à venir, l'iPhone SE 4 pourrait intégrer sous le capot le modem 5G maison qu'Apple souhaite développer depuis maintenant plusieurs années.