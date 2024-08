Il semble donc que même si la machine devrait être particulièrement puissante pour un téléphone de la gamme SE, elle ne le sera pas assez pour faire fonctionner l'IA, contrairement à ce que des rumeurs précédentes avaient alors indiqué.

Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un problème de RAM ? On sait en effet qu'il faut avoir un minimum de 8 Go de RAM pour qu'Apple Intelligence soit fonctionnel sur un smartphone. Cette fuite sous-entendrait donc que l'iPhone SE 4 sortirait plutôt avec une RAM de 6 Go. Une déception si l'information se confirmait ?