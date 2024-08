Les iPhone 16 bénéficieront tous d'une RAM de 8 Go minimum, une nécessité pour faire fonctionner Apple Intelligence, et l'iPhone 16 Pro Max pourrait obtenir un écran géant de près de 6,9 pouces. L'iPhone 17 de son côté introduirait les premiers changements d'ampleur chez les smartphones Apple depuis 2020. On sait ainsi déjà qu'un modèle Slim, qui sera une sorte d'offre médiane entre les appareils de base et les téléphones Pro, fera son apparition.

Dans ces conditions, il semble que le public regardera peut-être plus tôt dans les mois à venir le prochain iPhone SE 4. Ce dernier bénéficierait en effet, selon les dernières rumeurs, d'une puissance supérieure à celle de l'iPhone 15, tout en étant vendu à un prix plus faible. Le vrai best-seller à venir d'Apple ?