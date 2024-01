Meilleur Wi-Fi, 5G améliorée, plus de RAM : ce que nous réserve l'iPhone 16 d'Apple

Pour entamer cette nouvelle année 2024, c'est un analyste du nom de Jeff Pu qui nous donne quelques premiers détails sur les composantes de cet iPhone 16 déjà très attendu par les fans de la marque.

Il est déjà admis qu'Apple sortira une nouvelle fois quatre iPhone, les iPhone 16 et 16 Plus, accompagnés des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Les iPhone 16 devraient accueillir un tout nouveau processeur, l'A18, gravé à 3 nm. Apple changerait de stratégie et ne recyclerait plus le processeur de l'année précédente pour ces modèles grand public.

Les modèles Pro embarqueraient quant à eux un processeur A18 Pro, un peu plus puissant, et 8 Go de mémoire vive (soit 2 Go de plus que les iPhone 15 Pro actuels).

L'iPhone 16 Pro disposerait en outre du modem Qualcomm X75, qui lui apporterait le support de la 5G Advanced. Cette nouvelle norme est l'évolution naturelle de la 5G, avec un débit théorique de 10 Gbit/s contre 1 Gbit/s pour la simple 5G, une latence réduite et une consommation énergétique diminuée d'environ 20 % selon le constructeur. Les iPhone 16 et 16 Plus se contenteront quant à eux du Qualcomm X70 qui équipe la gamme iPhone 15 aujourd'hui mais bénéficieraient d'une compatibilité Wi-Fi 6E.

Jeff Pu évoque enfin le support par les modèles Pro du Wi-Fi 7, mais reste prudent sur le sujet. La norme a en effet été officialisée récemment par la Wi-Fi Alliance, et devrait commencer à apparaitre sur plusieurs appareils. Apple est toutefois connue pour sa prudence, et pourrait attendre encore un an ou deux avant de sauter le pas.