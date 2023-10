Pour l'iPhone 16, Apple abandonnerait déjà les puces A17 Pro de l’iPhone 15

Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino distingue principalement les différents iPhone de ses gammes basiques et Pro par la puce qui les équipe. Dernier exemple en date : si les iPhone 15 et 15 Plus sont dotés du processeur A16 Bionic déjà présent dans l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de l'année dernière, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, eux, bénéficient de la plus récente puce de l'entreprise, la A17 Pro, qui repose sur la gravure ultra performante de 3 nanomètres.