Apple : vers un iPhone 16 Ultra encore plus cher que l'iPhone le plus cher ? Mais avec quoi en plus ?

Pour le moment, Mark Gurman n'a pas été capable de nous détailler les caractéristiques de ce qui serait sûrement un monstre d'iPhone, plus haut de gamme encore que les déclinaisons Pro. Se cantonnant au champ des hypothèses, ils estime que l'iPhone 16 Ultra « offrira probablement de nouvelles améliorations de l'appareil photo, une puce plus rapide et peut-être un écran encore plus grand ».

Surtout, l'iPhone 16 Ultra pourrait finalement abandonner le port de charge pour passer à la recharge sans-fil intégrale. Pour le moment, aucune de ces spécifications n'est confirmée. Il faudra qu'Apple propose des fonctionnalités particulièrement intéressantes pour un appareil qui devrait être encore plus cher que l'iPhone 14 Pro Max. Le terminal Apple le plus puissant actuellement est aujourd'hui mis en vente en France au tarif de 1 479 euros.