Pas de Pro Max en 2023, mais un iPhone 15 Ultra en USB-C ?

Néanmoins, de premières rumeurs laissent entrevoir l'espoir de voir l’USB-C être adopté par Apple plus rapidement que prévu, à savoir dès 2023 ! Selon les informations de Mark Gurman du média Bloomberg, l’intégration d’un port USB-C sur les iPhone faisait partie des plans d’Apple, et ce, bien avant que l’Union européenne ne se décide à l'imposer sur son territoire. À l’heure actuelle, tout porte donc à croire que le géant californien prendra les devants et proposera, dès l’année prochaine, de nouveaux iPhone dotés de port USB-C. Quoi qu'il en soit, Apple aurait été dans l'obligation de se conformer aux exigences de la loi européenne avant 2024 si elle souhaitait pouvoir continuer à commercialiser ses appareils.